На Алтае прошла смена отрядов правоохранительной направленности

Профильная смена отрядов правоохранительной направленности смена «Детство — территория закона» проходила с 14 по 19 июля в Алтайском крае по национальному проекту «Молодёжь и дети». Об этом сообщили в министерстве образования и науки региона.
В этом году участниками стали 17 команд из Поспелихинского, Ребрихинского, Павловского, Первомайского, Михайловского, Троицкого, Алтайского, Кытмановского и Кулундинского районов, а также Славгорода, Бийска, Барнаула, Новоалтайска и Камня-на-Оби. Ребята готовились к соревнованиям на протяжении всего года. Церемония началась с торжественного прохождения строевым маршем и поднятия Государственного флага.
Ребята соревновались в физической и огневой подготовке, участвовали в тактических играх, посещали практические занятия по оказанию первой помощи и знанию основ законодательства. Также был организован конкурс визитных карточек, игра «Оказание первой медицинской помощи» с теоретическим блоком, соревнования по общефизической подготовке, марш-бросок, тактические игры «Следствие вели» и «Детство — территория закона».
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.