Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Алтае прошла смена отрядов правоохранительной направленности

Ребята соревновались в огневой подготовке и участвовали в тактических играх.

Источник: Национальные проекты России

Профильная смена отрядов правоохранительной направленности смена «Детство — территория закона» проходила с 14 по 19 июля в Алтайском крае по национальному проекту «Молодёжь и дети». Об этом сообщили в министерстве образования и науки региона.

В этом году участниками стали 17 команд из Поспелихинского, Ребрихинского, Павловского, Первомайского, Михайловского, Троицкого, Алтайского, Кытмановского и Кулундинского районов, а также Славгорода, Бийска, Барнаула, Новоалтайска и Камня-на-Оби. Ребята готовились к соревнованиям на протяжении всего года. Церемония началась с торжественного прохождения строевым маршем и поднятия Государственного флага.

Ребята соревновались в физической и огневой подготовке, участвовали в тактических играх, посещали практические занятия по оказанию первой помощи и знанию основ законодательства. Также был организован конкурс визитных карточек, игра «Оказание первой медицинской помощи» с теоретическим блоком, соревнования по общефизической подготовке, марш-бросок, тактические игры «Следствие вели» и «Детство — территория закона».

Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.