На Алтае прошла смена отрядов правоохранительной направленности

В этом году участниками стали 17 команд из Поспелихинского, Ребрихинского, Павловского, Первомайского, Михайловского, Троицкого, Алтайского, Кытмановского и Кулундинского районов, а также Славгорода, Бийска, Барнаула, Новоалтайска и Камня-на-Оби. Ребята готовились к соревнованиям на протяжении всего года. Церемония началась с торжественного прохождения строевым маршем и поднятия Государственного флага.