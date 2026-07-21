Красноярец украл у продавца клубники почти 400 тысяч рублей, а потом вернул часть денег

В Красноярске завершили расследование дела о краже 380 тыс. рублей из сумки. Перед судом предстанет 43-летний житель краевого центра, сообщили в полиции.
В июне в дежурную часть обратился 57-летний мужчина. Он рассказал, что у него украли деньги из сумки, которую он оставил на торговой точке, где продавал клубнику. Полицейские установили подозреваемого. По данным следствия, в тот день мужчина гулял с друзьями по улице 78 Добровольческой бригады. Компания увидела деревянные торговые точки и решила присесть отдохнуть. Один из мужчин заметил на лавочке ремешок и потянул за него. Так он достал портфель, в котором лежали 380 тыс. рублей.
После этого, как сообщили в МВД, приятели заметили, что их друг стал слишком радостным. Он объяснил это тем, что нашел крупную сумму. Затем мужчина купил продукты на украденные деньги и расплатился с долгами. На следующий день красноярец решил вернуть часть денег. Он пришел на торговую точку и отдал потерпевшему 285 тыс. рублей, а остальное пообещал вернуть позже.
Уголовное дело возбудили по статье о краже. Расследование завершено, материалы направят в суд. Мужчине грозит до 6 лет лишения свободы. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.