Красноярец украл у продавца клубники почти 400 тысяч рублей, а потом вернул часть денег

В июне в дежурную часть обратился 57-летний мужчина. Он рассказал, что у него украли деньги из сумки, которую он оставил на торговой точке, где продавал клубнику. Полицейские установили подозреваемого. По данным следствия, в тот день мужчина гулял с друзьями по улице 78 Добровольческой бригады. Компания увидела деревянные торговые точки и решила присесть отдохнуть. Один из мужчин заметил на лавочке ремешок и потянул за него. Так он достал портфель, в котором лежали 380 тыс. рублей.