После жалоб на автохамов-туристов в Куликово в минприроды заявили о создании специальной комиссии

В министерстве природных ресурсов и экологии Калининградской области намерены создать комиссию, которая будет проводить рейды и искать нарушителей на побережье. Об этом в минприроды региона заявили после жалоб на автохамов-туристов, которые в Куликово заезжают на машинах в лес и на береговой склон.