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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл освятил храма Николы Тульского в Казани: фоторепортаж

В понедельник, 20 июля, в столицу Татарстана прибыл Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Сегодня православные отмечают День явления Казанской иконы Божией Матери. В этот день глава Русской православной церкви совершил Чин великого освящения восстановленного храма Николы Тульского на территории Богородицкого Монастыря. Именно Никольская церковь в свое время первой приняла явленную в 1579 году Казанскую икону Божией Матери. В годы советской власти объекты на территории Богородицкого монастыря были разрушены, в здании церкви Николая Тульского работала фабрика по производству табачных изделий. После распада Советского Союза начался процесс возрождения монастырского комплекса. В 2024 году стартовали работы по восстановлению Никольской церкви. Сегодня храм освятил Патриарх Московский и всея Руси. Ранее Патриарх Кирилл и Раис Татарстана Рустам Минниханов посетили Петропавловский собор Казани, где ознакомились с ходом ремонтно-восстановительных работ. Кадры визита главы Русской православной церкви в столицу Татарстана — в нашем фоторепортаже.

В понедельник, 20 июля, в столицу Татарстана прибыл Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Сегодня православные отмечают День явления Казанской иконы Божией Матери. В этот день глава Русской православной церкви совершил Чин великого освящения восстановленного храма Николы Тульского на территории Богородицкого Монастыря. Именно Никольская церковь в свое время первой приняла явленную в 1579 году Казанскую икону Божией Матери.

В годы советской власти объекты на территории Богородицкого монастыря были разрушены, в здании церкви Николая Тульского работала фабрика по производству табачных изделий. После распада Советского Союза начался процесс возрождения монастырского комплекса. В 2024 году стартовали работы по восстановлению Никольской церкви.

Сегодня храм освятил Патриарх Московский и всея Руси.

Ранее Патриарх Кирилл и Раис Татарстана Рустам Минниханов посетили Петропавловский собор Казани, где ознакомились с ходом ремонтно-восстановительных работ.

Кадры визита главы Русской православной церкви в столицу Татарстана — в нашем фоторепортаже.

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