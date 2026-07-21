Патриарх Московский и всея Руси Кирилл освятил храма Николы Тульского в Казани: фоторепортаж

В понедельник, 20 июля, в столицу Татарстана прибыл Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Сегодня православные отмечают День явления Казанской иконы Божией Матери. В этот день глава Русской православной церкви совершил Чин великого освящения восстановленного храма Николы Тульского на территории Богородицкого Монастыря. Именно Никольская церковь в свое время первой приняла явленную в 1579 году Казанскую икону Божией Матери. В годы советской власти объекты на территории Богородицкого монастыря были разрушены, в здании церкви Николая Тульского работала фабрика по производству табачных изделий. После распада Советского Союза начался процесс возрождения монастырского комплекса. В 2024 году стартовали работы по восстановлению Никольской церкви. Сегодня храм освятил Патриарх Московский и всея Руси. Ранее Патриарх Кирилл и Раис Татарстана Рустам Минниханов посетили Петропавловский собор Казани, где ознакомились с ходом ремонтно-восстановительных работ. Кадры визита главы Русской православной церкви в столицу Татарстана — в нашем фоторепортаже.