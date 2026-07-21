В Новосибирской области запустят еще 12 маршрутов промышленного туризма

К 2027 году планируется нарастить количество тематических маршрутов до 20, а предприятий-участников — до 100. Кроме того, в ходе деловой программы форума сибирского гостеприимства «Дикоросы» состоялся круглый стол «Промтуризм в России: от разовых экскурсий к системному продукту». По оценкам проектного офиса по промышленному туризму Новосибирской области, отрасль продолжит активный рост по всем ключевым направлениям. Среди наиболее популярных объектов — «Сибстекло», «Балтика» и «Эконива».