В Новосибирской области запустят еще 12 маршрутов промышленного туризма

Новые 12 маршрутов промышленного туризма запустят в 2026 году в Новосибирской области в соответствии с целями национального проекта «Туризм и гостеприимство». Количество предприятий-участников увеличится до 80, сообщили в министерстве экономического развития региона.
К 2027 году планируется нарастить количество тематических маршрутов до 20, а предприятий-участников — до 100. Кроме того, в ходе деловой программы форума сибирского гостеприимства «Дикоросы» состоялся круглый стол «Промтуризм в России: от разовых экскурсий к системному продукту». По оценкам проектного офиса по промышленному туризму Новосибирской области, отрасль продолжит активный рост по всем ключевым направлениям. Среди наиболее популярных объектов — «Сибстекло», «Балтика» и «Эконива».
«Мы уже запускаем разработанный промышленный маршрут “Наноорбита Сибири”, который признан лучшим в России в номинации “Перспектива промышленного туризма” в рамках российско-китайского форума в Амурской области. Проект объединяет науку, образование и производство, демонстрируя полный цикл инноваций — от академической идеи до высокотехнологичного продукта. В него вошли 12 предприятий, включая завод “Экран ФЭП”, Институт геологии и минералогии СО РАН, Новосибирский завод химконцентратов, ГК “Росразвитие”, завод “Балтика” и другие», — отметила заместитель министра экономического развития Новосибирской области Анна Винникова.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.