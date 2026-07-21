Возобновление подачи ресурса может обойтись дороже долга

В «ТНС энерго Воронеж» напоминают: если задолженность за электроэнергию превышает сумму 2-х месячных размеров платы за коммунальную услугу, исчисленных исходя из норматива потребления, подача ресурса может быть приостановлена. Для возобновления энергоснабжения недостаточно просто погасить основной долг — должнику также придётся оплатить пеню и компенсировать фактические затраты энергетиков на приостановление и возобновление.