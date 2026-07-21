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В Литве заявили о готовности НАТО усилить группировку в регионе

Страны НАТО готовы перебросить в Литву дополнительные военные подкрепления, если обстановка в регионе станет критической. Об этом заявил главный советник президента Литвы по нацбезопасности Дейвидас Матулионис, его слова передает LRT.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

«Мы выступили с предупреждениями, и альянс относится к этому очень серьезно. Если все показатели будут свидетельствовать о том, что ситуация является критической, я не сомневаюсь, что будут выделены дополнительные силы и средства противовоздушной обороны», — отметил он.

По словам Матулиониса, такая «критическая ситуация» может сложиться в ближайшие месяцы из-за возможных провокаций с российской стороны в Прибалтике. При этом он исключил вероятность того, что Россия готовится к вторжению на территорию какого-либо государства — члена НАТО.

Ранее сообщалось, что граничащие с Россией и Белоруссией страны альянса готовятся к сценарию, при котором в первые дни возможного конфликта им придется задействовать только собственные силы. Литва вместе с другими прибалтийскими республиками уже приступила к развертыванию элементов так называемой Балтийской линии обороны. На границе появляются бетонные «зубы дракона», протягиваются линии колючей проволоки, роются противотанковые рвы и возводятся бункеры. Речь идет о создании полноценной системы заграждений, которая должна сдержать возможное наступление в первые часы.

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