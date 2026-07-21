В Литве заявили о готовности НАТО усилить группировку в регионе

«Мы выступили с предупреждениями, и альянс относится к этому очень серьезно. Если все показатели будут свидетельствовать о том, что ситуация является критической, я не сомневаюсь, что будут выделены дополнительные силы и средства противовоздушной обороны», — отметил он.