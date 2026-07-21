«Медицинское наблюдение в течение всей жизни». Минздрав определил параметры наблюдения за пациентами с раком кожи в Беларуси

В клиническом протоколе «Диагностика и лечение злокачественных новообразований кожи, мягких тканей и костей (взрослое население)» Минздрав определил, как должны наблюдать и какие исследования назначать пациентам, перенесшим рак кожи.
Так, медицинское наблюдение за пациентами с раком кожи после завершения специального лечения осуществляется в течение 5 лет. В том числе надо показываться врачу-онкологу первые два года каждые три месяца (для плоскоклеточного рака и рака из придатков кожи) и каждые шесть месяцев для базальноклеточного рака. С третьего года наблюдение ведет уже врач общей практики, его надо посещать раз в год.
Среди обязательных исследований — осмотр кожи, пальпация регионарных лимфатических узлов. При некоторых видах онкологии — рентген грудной клетки, УЗИ органов брюшной полости и регионарных лимфоузлов. По медпоказаниям также КТ или МРТ органов грудной, брюшной полости и таза, области локализации опухоли. Кроме того, врачи обязаны информировать пациента о необходимости защищаться от ультрафиолета, а также обучить методам самоконтроля периферических лимфатических узлов и кожи.
Что касается медицинского наблюдения за пациентами с меланомой кожи после завершения лечения, то тут все намного строже. Потому что меланома — агрессивный рак, которым за 10 лет заболело на 24% больше белорусов.
«В течение всей последующей жизни, в том числе: врачом-онкологом в течение первых 4-х лет согласно территориальной принадлежности, с 5-го года — врачом-онкологом или врачом общей практики согласно территориальной принадлежности», — говорится в протоколе о наблюдении пациентов, перенесших меланому.
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