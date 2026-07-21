«Медицинское наблюдение в течение всей жизни». Минздрав определил параметры наблюдения за пациентами с раком кожи в Беларуси

Так, медицинское наблюдение за пациентами с раком кожи после завершения специального лечения осуществляется в течение 5 лет. В том числе надо показываться врачу-онкологу первые два года каждые три месяца (для плоскоклеточного рака и рака из придатков кожи) и каждые шесть месяцев для базальноклеточного рака. С третьего года наблюдение ведет уже врач общей практики, его надо посещать раз в год.