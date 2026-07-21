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Передышка от жары совсем близко: синоптики порадовали жителей Алматы, Астаны и Шымкента

Жители Алматы, Астаны и Шымкента пережили пик жары и теперь ждут долгожданных дождей с грозами и похолодания, сообщает Zakon.kz.

Сейчас в Ричмонде: +23° 2 м/с 94% 754 мм рт. ст. +24°

О предстоящей погоде в трех крупнейших городах страны на 22, 23 и 24 июля 2026 года рассказали синоптики РГП «Казгидромет».

Астана.

22 июля: переменная облачность, дождь, гроза, днем временами сильный дождь, град. Временами порывы ветра будут подниматься до 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью +13+15°С, днем +22+24°С.23−24 июля: переменная облачность, временами дождь, гроза, днем град. Ветер — 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью +13+15°С, днем +23+25°С.

Алматы.

22 июля: переменная облачность, временами дождь, гроза. Ветер временами будет достигать 15 метров в секунду. Температура воздуха ночью +19+21°С, днем +27+29°С.23−24 июля: переменная облачность, временами дождь, гроза. Ветер — 13 метров в секунду. Температура воздуха ночью +18+20°С, днем +27+29°С.

Шымкент.

22 июля: переменная облачность, днем кратковременный дождь, гроза, шквал. Днем порывы ветра — 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью +20+22°С, днем +30+32°С.23 июля: переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Ветер — 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью +20+22°С, днем +28+30°С.24 июля: переменная облачность, без осадков. Ветер — 8−13 метров в секунду. Температура воздуха ночью +18+20°С, днем +32+34°С.