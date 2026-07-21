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Живую восточную плодожорку нашли в партии сухофруктов в Ростовской области

Опасного вредителя едва не завезли в Ростовскую область в импортной партии сухофруктов.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области в партии сухофруктов из Таджикистана нашли живую восточную плодожорку (Grapholita molesta (Busck)). Об этом рассказали в управлении Россельхознадзора.

Карантинного вредителя нашли во время лабораторных исследований специалисты Донского филиала ФГБУ «ЦОК АПК». Испорчено оказалось 9,1 тонны продукции, весь груз вернули в страну отправления.

Напомним, гусеницы восточной плодожорки опасны для яблонь, груш, айвы, персика, абрикоса, сливы, вишни, боярышника, кизила, шиповника и рябины. Поврежденные плоды созревают неравномерно, желтеют и гибнут.

Плодожорка способна в течение сезона уничтожить значительную часть урожая плодовых культур в садах. Также она снижает качества товара при его хранении и транспортировке.

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