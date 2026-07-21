Опасные болезни подхватили волгоградцы от насекомых и грызунов

В Волгоградской области с начала года уже восемь человек заразились опасными инфекциями от укусов насекомых и грызунов. Об этом предупреждает региональное управление Роспотребнадзора.
Зафиксировано три случая иксодового клещевого боррелиоза (болезнь Лайма), по два случая Крымской геморрагической лихорадки (КГЛ) и геморрагической лихорадки с почечным синдромом (ГЛПС), а также один случай лихорадки Западного Нила.
Лихорадка Западного Нила передаётся через укусы комаров и в редких случаях поражает центральную нервную систему, приводя к менингиту и энцефалиту. КГЛ — одна из самых опасных инфекций, которую переносят клещи. ГЛПС передаётся через грызунов и бьёт по почкам и сосудам. Болезнь Лайма поражает кожу, суставы, нервную и сердечно-сосудистую системы, а при запоздалом лечении переходит в хроническую форму, напоминают санврачи.
Вакцин от этих заболеваний не существует. Защититься можно только:
надевая закрытую одежду с плотно прилегающими манжетами и пользуясь репеллентами;
обрабатывая одежду перед прогулкой специальными средствами;
не допуская захламления территории и храня продукты в плотно закрытых контейнерах.
Ранее молекулярный биолог Дмитрий Чебанов, специализирующийся на геномике рака, перечислил продукты, которые исключил из своего рациона.