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Опасные болезни подхватили волгоградцы от насекомых и грызунов

Зафиксированы случаи болезни Лайма, Крымской геморрагической лихорадки, геморрагической лихорадки с почечным синдромом и лихорадки Западного Нила.

В Волгоградской области с начала года уже восемь человек заразились опасными инфекциями от укусов насекомых и грызунов. Об этом предупреждает региональное управление Роспотребнадзора.

Зафиксировано три случая иксодового клещевого боррелиоза (болезнь Лайма), по два случая Крымской геморрагической лихорадки (КГЛ) и геморрагической лихорадки с почечным синдромом (ГЛПС), а также один случай лихорадки Западного Нила.

Лихорадка Западного Нила передаётся через укусы комаров и в редких случаях поражает центральную нервную систему, приводя к менингиту и энцефалиту. КГЛ — одна из самых опасных инфекций, которую переносят клещи. ГЛПС передаётся через грызунов и бьёт по почкам и сосудам. Болезнь Лайма поражает кожу, суставы, нервную и сердечно-сосудистую системы, а при запоздалом лечении переходит в хроническую форму, напоминают санврачи.

Вакцин от этих заболеваний не существует. Защититься можно только:

надевая закрытую одежду с плотно прилегающими манжетами и пользуясь репеллентами;

обрабатывая одежду перед прогулкой специальными средствами;

не допуская захламления территории и храня продукты в плотно закрытых контейнерах.

Ранее молекулярный биолог Дмитрий Чебанов, специализирующийся на геномике рака, перечислил продукты, которые исключил из своего рациона.

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