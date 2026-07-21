Опасные болезни подхватили волгоградцы от насекомых и грызунов

Лихорадка Западного Нила передаётся через укусы комаров и в редких случаях поражает центральную нервную систему, приводя к менингиту и энцефалиту. КГЛ — одна из самых опасных инфекций, которую переносят клещи. ГЛПС передаётся через грызунов и бьёт по почкам и сосудам. Болезнь Лайма поражает кожу, суставы, нервную и сердечно-сосудистую системы, а при запоздалом лечении переходит в хроническую форму, напоминают санврачи.