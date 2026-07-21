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Власти: из-за капремонта дороги Донское-Синявино-Янтарный меняется схема движения транспорта

В рамках капремонта планируется отремонтировать дорожное полотно и автобусные остановки.

С 30 июля начинается активная фаза капитального ремонта дороги Донское-Синявино-Янтарный. Как сообщила пресс-служба правительства Калининградской области, из-за этого изменится схема движения автотранспорта.

«Вводится одностороннее движение от поселка Синявино в сторону поселка Донское. В поселке Донское закрывается движение по улице Янтарной, до дома № 1 по улице Степанова. Объезд — по улицам Комсомольской и Садовой. Автобус по маршруту № 120 “г. Калининград — пос. Синявино” будет курсировать до конечной остановки “ул. Балебина” в Янтарном. Схема движения транспорта в течение капитального ремонта будет меняться, об этом будет сообщаться дополнительно», — пояснили в правительстве.

В рамках капремонта планируется отремонтировать дорожное полотно и автобусные остановки на протяжении почти 8 км трассы. Помимо этого, дорожники обустроят тротуары, сделают уличное освещение и систему отвода дождевых стоков.

Изображение: пресс-служба правительства.

Контракт на ремонт трассы заключили по максимальной стоимости 1 226 330 281 рубль с единственным участником торгов — АО «Автомагистраль». Срок исполнения — 25 ноября 2027 года. В акционерное общество «Автомагистраль» в 2025 году преобразовали госпредприятие ДЭУ № 2, расположенное в Правдинске.

В феврале 2026 года правительство Калининградской области распорядилосьизъять 37 земельных участков для реконструкции указанной дороги. В перечень вошли участки, расположенные в Зеленоградском, Янтарном и Светлогорском округах — в посёлках Донское, Прислово и Синявино, а также на территориях СНТ «Шторм», ДНТ «Алмаз» и других.

Среди изымаемых — земли населённых пунктов под ИЖС и ведение подсобного хозяйства, а также участки сельхозназначения для садоводства, огородничества и крестьянско-фермерских хозяйств. Часть из них имеет обременения — в том числе охранные зоны линий электропередачи и автодороги, а также аренду.

Для проведения капитального ремонта автомобильной дороги в июле 2026 года разрешили вырубить 545 деревьев и три кустарника.

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