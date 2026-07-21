Власти: из-за капремонта дороги Донское-Синявино-Янтарный меняется схема движения транспорта

«Вводится одностороннее движение от поселка Синявино в сторону поселка Донское. В поселке Донское закрывается движение по улице Янтарной, до дома № 1 по улице Степанова. Объезд — по улицам Комсомольской и Садовой. Автобус по маршруту № 120 “г. Калининград — пос. Синявино” будет курсировать до конечной остановки “ул. Балебина” в Янтарном. Схема движения транспорта в течение капитального ремонта будет меняться, об этом будет сообщаться дополнительно», — пояснили в правительстве.