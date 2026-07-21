Форум «Мой бизнес. Лагерь» в Красноярске посетили жители 78 регионов

Суммарный охват прямой трансляции интервью со спикерами и участниками превысил 4 млн просмотров. Одним из ключевых проектов, который заинтересовал участников, стала национальная программа «Креативный код. Россия». Она направлена на развитие трех ключевых компетенций: создание продукта, организацию производства и эффективные продажи. Программа предлагала два формата: открытые эфиры для всех желающих и углубленное обучение с менторами для тех, кто хочет разработать индивидуальный план изменений для своего бизнеса.