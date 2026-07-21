Форум «Мой бизнес. Лагерь» в Красноярске посетили жители 78 регионов

Представители 78 регионов России приняли участие в форуме «Мой бизнес. Лагерь», который проходил 9−10 июля в Красноярске по национальному проекту «Эффективная и конкурентная экономика». Об этом сообщили в агентстве развития малого и среднего предпринимательства Красноярского края.
Суммарный охват прямой трансляции интервью со спикерами и участниками превысил 4 млн просмотров. Одним из ключевых проектов, который заинтересовал участников, стала национальная программа «Креативный код. Россия». Она направлена на развитие трех ключевых компетенций: создание продукта, организацию производства и эффективные продажи. Программа предлагала два формата: открытые эфиры для всех желающих и углубленное обучение с менторами для тех, кто хочет разработать индивидуальный план изменений для своего бизнеса.
За два дня работы площадки посетили около 600 участников. Для предпринимателей прошел открытый трек с лекциями по психологии управленческого выбора, развитию стартапов в модной индустрии, маркировке товаров и масштабированию через коллаборации. Специалисты инфраструктуры поддержки МСП приняли участие в стратегических рабочих встречах. Во второй день команды прошли практикумы по работе с маркетплейсами, изучили презентационную сессию рейтинга «Индекс дела» и отработали навыки деловой коммуникации.
«Форум “Мой бизнес. Лагерь” проводится с 2022 года и уже зарекомендовал себя как эффективная площадка для выработки практических решений. Инициативы, сформированные по итогам мероприятий, лягут в основу мер оперативного реагирования на вызовы времени и создания условий для устойчивого роста малого и среднего бизнеса в стране», — отметил руководитель агентства развития малого и среднего предпринимательства Красноярского края Роман Мартынов.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.