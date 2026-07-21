«За рулем 20 лет и впервые увидел»: необычный дорожный знак удивил алматинцев

Необычный дорожный знак появился на улице Сатпаева в Алматы и вызвал обсуждение в социальных сетях.
Речь идет о знаке 3.8 «Движение гужевых повозок запрещено». Автор публикации признался, что за долгие годы за рулем впервые увидел такой знак в городе.
«Я за рулем 20 лет и, кажется, впервые увидел этот знак в Алматы. Установили недавно недалеко от Нацбанка и музея имени Кастеева на улице Сатпаева», — написал житель города.
В Департаменте полиции Алматы пояснили, что знак предусмотрен Правилами дорожного движения Казахстана и устанавливается на участках, где запрещено движение гужевого транспорта.
«Установка данного знака осуществляется в целях обеспечения безопасности дорожного движения и организации транспортных потоков с учетом особенностей конкретного участка улично-дорожной сети», — сообщили в полиции.
В ведомстве также напомнили, что требования знака обязательны для всех участников дорожного движения.
«Его действие распространяется на гужевые повозки, запряженных животных, а также верховых и вьючных животных», — подчеркнули в департаменте.
В полиции призвали участников дорожного движения соблюдать требования дорожных знаков и руководствоваться официальными разъяснениями компетентных органов.