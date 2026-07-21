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«За рулем 20 лет и впервые увидел»: необычный дорожный знак удивил алматинцев

Жители Алматы заметили необычный дорожный знак, который редко встретишь на городских улицах. В полиции объяснили, зачем его установили, передает NUR.KZ.

Источник: threads.com/@v.burdin

Необычный дорожный знак появился на улице Сатпаева в Алматы и вызвал обсуждение в социальных сетях.

Речь идет о знаке 3.8 «Движение гужевых повозок запрещено». Автор публикации признался, что за долгие годы за рулем впервые увидел такой знак в городе.

«Я за рулем 20 лет и, кажется, впервые увидел этот знак в Алматы. Установили недавно недалеко от Нацбанка и музея имени Кастеева на улице Сатпаева», — написал житель города.

В Департаменте полиции Алматы пояснили, что знак предусмотрен Правилами дорожного движения Казахстана и устанавливается на участках, где запрещено движение гужевого транспорта.

«Установка данного знака осуществляется в целях обеспечения безопасности дорожного движения и организации транспортных потоков с учетом особенностей конкретного участка улично-дорожной сети», — сообщили в полиции.

В ведомстве также напомнили, что требования знака обязательны для всех участников дорожного движения.

«Его действие распространяется на гужевые повозки, запряженных животных, а также верховых и вьючных животных», — подчеркнули в департаменте.

В полиции призвали участников дорожного движения соблюдать требования дорожных знаков и руководствоваться официальными разъяснениями компетентных органов.