На въезде в Калининградскую область из Польши образовались очереди. Большая часть автомобилей следует через пункт пропуска в Мамоново. Об этом корреспонденту Калининград.Ru рассказали в отделении по связям с общественностью областного ведомства.
В связи с усилением в Польше пограничного и таможенного контроля на сопредельной стороне наблюдается скопление легковых транспортных средств. Время ожидания на въезд в РФ в последние выходные дни превышало 14 часов, — рассказали в ведомстве.
Калининградская таможня усилила дежурные смены и организовала совместный осмотр транспортных средств и товаров. На пункте пропуска также выделены отдельные полосы для приоритетного транспорта: автобусов и туристических групп.
В ведомстве отметили, что сократить время прохождения контроля поможет предварительное заполнение пассажирской декларации. Бланк находится на официальном сайте ФТС России.
Отметим, что в период школьных каникул и в преддверии новогодних праздников на границе Польши и Калининградской области регулярно возникают очереди. В основном в регион едут русскоязычные немцы. Зачастую они используют аэропорт «Храброво» для перелёта на остальную территорию России.
Актуальную информацию об очередях на границе, правилах пересечения и нормах ввоза смотрите в нашем веб-приложении. Оценить загруженность КПП и спрогнозировать время прохождения контроля позволяет система отчётов водителей и пешеходов.