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На въезде в Калининградскую область из Польши образовались очереди

Время ожидания на въезд в регион в выходные превышало 14 часов.

На въезде в Калининградскую область из Польши образовались очереди. Большая часть автомобилей следует через пункт пропуска в Мамоново. Об этом корреспонденту Калининград.Ru рассказали в отделении по связям с общественностью областного ведомства.

В связи с усилением в Польше пограничного и таможенного контроля на сопредельной стороне наблюдается скопление легковых транспортных средств. Время ожидания на въезд в РФ в последние выходные дни превышало 14 часов, — рассказали в ведомстве.

Калининградская таможня усилила дежурные смены и организовала совместный осмотр транспортных средств и товаров. На пункте пропуска также выделены отдельные полосы для приоритетного транспорта: автобусов и туристических групп.

В ведомстве отметили, что сократить время прохождения контроля поможет предварительное заполнение пассажирской декларации. Бланк находится на официальном сайте ФТС России.

Отметим, что в период школьных каникул и в преддверии новогодних праздников на границе Польши и Калининградской области регулярно возникают очереди. В основном в регион едут русскоязычные немцы. Зачастую они используют аэропорт «Храброво» для перелёта на остальную территорию России.

Актуальную информацию об очередях на границе, правилах пересечения и нормах ввоза смотрите в нашем веб-приложении. Оценить загруженность КПП и спрогнозировать время прохождения контроля позволяет система отчётов водителей и пешеходов.

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