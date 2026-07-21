Елена Рувинская выпустила новую книгу о загадках Нижегородского края

Первую книгу о приключениях Миши и его бабушки Елена Рувинская выпустила в 2011 году, сообщалось на сайте «Нижегородской правды». «Прогулки с бабушкой» рассказывали юным читателям об историческом центре Нижнего Новгорода, кремле, Большой Покровской, Чкаловской лестнице, городских площадях и известных нижегородцах. Прообразами главных героев стали сама писательница и её шестилетний внук. Исторические факты в книге были представлены через живые диалоги, вопросы ребёнка и семейные прогулки по городу. «Прогулки с бабушкой» неоднократно переиздавались и дополнялись по мере того, как в Нижнем Новгороде появлялись новые пространства и достопримечательности.