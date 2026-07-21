Елена Рувинская выпустила новую книгу о загадках Нижегородского края

Нижегородская писательница Елена Рувинская представила новую книгу «Край удивительных историй. Нижегородские загадки и легенды» (6+). Она стала продолжением приключений бабушки и её любознательного внука Миши, знакомых читателям по книге «Прогулки с бабушкой» (6+). Как и предыдущая книга, «Край удивительных историй» выпущена издательством «Кварц».
На этот раз герои отправляются в автомобильное путешествие по Нижегородской области. По дороге они знакомятся с тайнами древних городов и сёл, местными легендами и необычными историческими фактами.
Читатели узнают, почему в Павлове начали выращивать лимоны, как олень появился на нижегородском гербе, где скрывается Стерляжий царь и зачем гусей пешком отправляли в столицу. Действие книги связано с Городцом, Павловом, Васильсурском, Арзамасом, Семёновом, Лысковом, Пурехом, озером Светлояр и Керженским заповедником.
Красочные иллюстрации к изданию подготовила художница Наталья Логванова. Книга рассчитана на семейное чтение и может стать своеобразным путеводителем для поездок по Нижегородской области с детьми.
Первую книгу о приключениях Миши и его бабушки Елена Рувинская выпустила в 2011 году, сообщалось на сайте «Нижегородской правды». «Прогулки с бабушкой» рассказывали юным читателям об историческом центре Нижнего Новгорода, кремле, Большой Покровской, Чкаловской лестнице, городских площадях и известных нижегородцах. Прообразами главных героев стали сама писательница и её шестилетний внук. Исторические факты в книге были представлены через живые диалоги, вопросы ребёнка и семейные прогулки по городу. «Прогулки с бабушкой» неоднократно переиздавались и дополнялись по мере того, как в Нижнем Новгороде появлялись новые пространства и достопримечательности.
Новая книга Елены Рувинской расширяет географию путешествий героев: теперь бабушка и Миша исследуют не только областной центр, но и весь Нижегородский край.