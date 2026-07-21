В чеченском селе Бачи-Юрт школьники изучили основы астрономии

Все опыты проводились на свежем воздухе без сложного оборудования. Кроме того, дети сами трогали и наблюдали за эффектами, делая практические выводы, а также связывая полученные знания с жизненным опытом и повседневными ситуациями. Это способствует формированию научного мировоззрения и интереса к естественным наукам у младших школьников.