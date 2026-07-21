В чеченском селе Бачи-Юрт школьники изучили основы астрономии

Мероприятие «Тайны июньского солнца», посвященное основам астрономии и физики, состоялось в селе Бачи-Юрт Чеченской Республики по национальному проекту «Молодёжь и дети». Об этом сообщили в администрации Курчалоевского муниципального района.
В ходе мероприятия ребята последовательно выполнили ряд экспериментов, каждый из которых раскрывал важные особенности солнечной деятельности. Например, они создали солнечные часы из палки и камешков, изучили закон отражения света с помощью «солнечных зайчиков» и увидели влияние цвета на нагревание и отражение солнечного тепла.
Все опыты проводились на свежем воздухе без сложного оборудования. Кроме того, дети сами трогали и наблюдали за эффектами, делая практические выводы, а также связывая полученные знания с жизненным опытом и повседневными ситуациями. Это способствует формированию научного мировоззрения и интереса к естественным наукам у младших школьников.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.