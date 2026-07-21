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Жительнице Ростовской области присвоено звание «Мать-героиня»

В многодетной семье Калмыковых растут 11 детей.

Жительнице поселка Каменоломни (Октябрьский район) Ирине Васильевне Калмыковой присвоено высокое звание «Мать-героиня». Государственная награда стала заслуженным признанием её материнского труда и вклада в укрепление семейных ценностей. Об этом написал губернатор Юрий Слюсарь.

В многодетной семье Калмыковых растут 11 детей. Старшее поколение уже обзавелось собственными семьями, а младшие успешно учатся, побеждают в олимпиадах, увлекаются спортом и творчеством, активно участвуя в жизни школы и района.

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