ФАС выдала 38 предупреждений участникам рынка нефтепродуктов в регионах

ФАС России совместно с территориальными управлениями возбудила 15 дел в отношении нефтяных компаний и независимых участников рынка нефтепродуктов. Кроме того, выдано 38 предупреждений по признакам нарушения антимонопольного законодательства.
ФАС также анализирует формирование цен в мелкооптовом сегменте — у компаний, поставляющих топливо независимым АЗС и сельхозпроизводителям.
Так, в Удмуртии региональное УФАС выявило признаки нарушения закона о защите конкуренции в действиях ООО «Петросервис». Компания изменила цены на дизельное топливо, поставляемое аграриям. Ведомство выдало предупреждение с требованием принять меры по снижению стоимости топлива до экономически обоснованного уровня.
Всего в территориальные органы ФАС поступило три обращения от сельхозпроизводителей — из Липецкой и Новосибирской областей, а также Республики Коми — по вопросам ценообразования на дизельное топливо. Ситуация находится на контроле антимонопольной службы.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что 63% нижегородцев заметили уменьшение очередей на АЗС.
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