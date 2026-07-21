Калининградские ипотечники накопили долгов перед банками, но продажа с торгов залогового жилья заметно снизилась

На федеральном уровне рынок, напротив, показывает рост. В январе—июне 2026 года в России состоялись торги по 1 172 объектам жилой недвижимости — квартирам, долям в собственности и домам. Это на 7,5% больше, чем годом ранее. Общая сумма выручки превысила 3,89 млрд рублей, увеличившись за год на 14%. Средняя стоимость одного объекта достигла 3,32 млн рублей.