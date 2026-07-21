Ростовский суд вынес приговор руководителю турфирмы по делу о хищении 5,7 млн рублей

Обвиняемая руководила фирмой и предлагала клиентам услуги бронирования путевок на различные курорты. Однако исполнять взятые на себя обязательства по договорам она изначально не намеревалась. С ноября 2023 года по сентябрь 2024 года осуждённая похитила деньги у 22 граждан на общую сумму более 5,7 млн руб.