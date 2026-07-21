В Хабаровском крае лесная находка обернулась уголовным делом

В Хабаровском крае возбуждено уголовное дело в отношении 55-летнего жителя Ванинского района, который хранил найденное в лесу огнестрельное оружие, сообщает пресс-служба УМВД России по Хабаровскому краю. Мужчина обнаружил часть оружия летом прошлого года, но не сообщил о находке и оставил её у себя.