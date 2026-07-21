В Хабаровском крае лесная находка обернулась уголовным делом

В Хабаровском крае возбуждено уголовное дело в отношении 55-летнего жителя Ванинского района, который хранил найденное в лесу огнестрельное оружие, сообщает пресс-служба УМВД России по Хабаровскому краю. Мужчина обнаружил часть оружия летом прошлого года, но не сообщил о находке и оставил её у себя.
В ходе проверки сотрудники полиции пришли в гараж жителя села Уська-Орочская, где на полке обнаружили предмет, похожий на ствол ружья. Изъятое направили на экспертизу.
Специалисты установили, что находка является промышленно изготовленным охотничьим огнестрельным оружием — карабином модели «ТОЗ-16» калибра 5,6 мм. При этом у оружия отсутствовали спусковой механизм и ложа.
Мужчина пояснил, что нашёл ствол в лесном массиве рядом с селом и решил оставить его себе. Разрешения на хранение оружия у него не было.
В отношении жителя Ванинского района возбуждено уголовное дело по статье о незаконном хранении оружия. Ему может грозить до пяти лет лишения свободы.
Сейчас подозреваемый находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Изъятый карабин помещён на ответственное хранение и будет уничтожен после решения суда.
Полиция напоминает: граждане, добровольно сдавшие незаконно хранящееся оружие и боеприпасы, освобождаются от уголовной и административной ответственности.