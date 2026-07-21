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Приговор за мошенничество с неправомерным возмещением НДС вынесли в Нижнем

В ходе судебного разбирательства подсудимая полностью признала вину и выразила раскаяние.

В Нижнем Новгороде Ленинский районный суд огласил решение по делу о мошенническом возмещении НДС. Об этом сообщили в пресс-службе Нижегородского областного суда.

Фигуранткой уголовного дела стала Елена Секретарева, которой вменялось преступление по ч. 3 ст. 159 УК РФ — мошенничество в крупном размере, совершённое посредством обмана.

Как выяснил суд, будучи бухгалтером в коммерческой фирме, женщина направила в налоговую инспекцию декларацию с искажёнными данными: в документе неверно отразили, для каких целей организация приобрела автомобиль. В результате манипуляций бюджетные средства, предназначенные для возмещения НДС, оказались незаконно перечислены компании. Получив деньги, Секретарева использовала их для закупки товаров, необходимых для ремонта своей квартиры.

В ходе судебного разбирательства подсудимая полностью признала вину и выразила раскаяние. Ещё до вынесения приговора она компенсировала весь ущерб, нанесённый бюджету РФ.

Суд счёл доказательства достаточными и признал Елену Секретареву виновной по указанной статье. В качестве наказания ей назначили штраф в сумме 450 000 рублей, а также запретили в течение двух лет вести бухгалтерскую деятельность — в том числе готовить финансовую отчётность.

На данный момент судебное решение ещё не обрело законную силу.

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