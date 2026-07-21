Приговор за мошенничество с неправомерным возмещением НДС вынесли в Нижнем

Как выяснил суд, будучи бухгалтером в коммерческой фирме, женщина направила в налоговую инспекцию декларацию с искажёнными данными: в документе неверно отразили, для каких целей организация приобрела автомобиль. В результате манипуляций бюджетные средства, предназначенные для возмещения НДС, оказались незаконно перечислены компании. Получив деньги, Секретарева использовала их для закупки товаров, необходимых для ремонта своей квартиры.