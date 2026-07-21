Инвестиции в регион. Ozon развивает логистическую инфраструктуру на Урале

В Пермском крае появится новый логистический центр Ozon для обработки крупногабаритных товаров площадью 40 тыс. кв. м по полу. Запуск объекта запланирован на осень 2026 года. Новый логистический объект позволит еще быстрее доставлять заказы до покупателей, в особенности из малых городов и отдалённых населённых пунктов, а также создать в регионе новые рабочие места. Благодаря открытию склада местные предприниматели смогут быстрее отгружать товары на местный склад и развивать свой бизнес.
Логистический центр будет осуществлять полный цикл обработки заказов — от приёмки товаров до формирования посылок и их передачи курьерам в доставку. На складе можно будет разместить порядка 15 млн крупногабаритных товаров, а его мощности рассчитаны на обработку сотен тысяч заказов в день. Объект будет соответствовать требованиям для обработки таких товаров — на нём будут установлены специальные стеллажи и погрузочная техника.
Динамика онлайн-заказов в Прикамье.
Число онлайн-заказов и товарооборот местных предпринимателей на маркетплейсе в Пермском крае продолжает увеличиваться. По итогам первого полугодия количество заказов в регионе выросло на 90% год к году. На каждого клиента сегодня приходится в среднем на 60% больше заказов, чем годом ранее. А около 40% заказов делают клиенты из городов и поселений до 50 тысяч человек. Число заказов из таких городов год к году увеличилось на 95%, а количество покупателей из малых городов — на четверть.
Сегодня вместе с цифровой платформой продолжают развивать бизнес более 5 тысяч местных продавцов. По итогам 2025 года их совокупный оборот превысил 25 млрд рублей — это почти на треть больше, чем годом ранее. А в первом полугодии 2026 года оборот составил более 12,5 млрд рублей.
Многие предприниматели региона предлагают клиентам продукцию собственного производства — для них в 2026 году при поддержке центра «Мой бизнес» Пермского края была запущена региональная витрина «Сделано в Пермском крае». Продавцы могут бесплатно разместить свою продукцию на этой витрине и продвигать её на 67 миллионов клиентов по всей стране.
Существующая инфраструктура и автоматизация.
Новый объект дополнит уже существующую в регионе логистическую инфраструктуру компании — в Пермском крае действует логистический центр площадью свыше 100 тыс. кв. м по полу. На нем можно разместить более 35 млн товаров и обрабатывать порядка 1 млн заказов в день. В его составе — сортировочный центр площадью 20 тыс. кв. м, где товары распределяются по направлениям доставки, а также хаб, через который заказы передаются курьерам в доставку напрямую до клиентов либо в свыше 1,6 тыс. пунктов выдачи заказов.
На своих складах компания использует автоматизированное оборудование, к примеру, 3D-сортеры, способные обрабатывать до 10 000 посылок в час. Это в 2−3 раза превышает скорость ручной сортировки. Также маркетплейс внедряет конвейеры для перемещения товаров между различными зонами и уровнями склада. Они могут обрабатывать свыше 35 тысяч отправлений в час. Автоматизированные решения внедряет команда разработки в собственной робототехнической лаборатории. На данный момент в техническом подразделении задействовано около 8,5 тысячи IT-инженеров.