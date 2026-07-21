Инвестиции в регион. Ozon развивает логистическую инфраструктуру на Урале

Число онлайн-заказов и товарооборот местных предпринимателей на маркетплейсе в Пермском крае продолжает увеличиваться. По итогам первого полугодия количество заказов в регионе выросло на 90% год к году. На каждого клиента сегодня приходится в среднем на 60% больше заказов, чем годом ранее. А около 40% заказов делают клиенты из городов и поселений до 50 тысяч человек. Число заказов из таких городов год к году увеличилось на 95%, а количество покупателей из малых городов — на четверть.