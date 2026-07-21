Движение по Крымскому мосту возобновилось

По Крымскому мосту возобновилось движение автомобилей после временной приостановки во вторник, 21 июля, информирует канал «Крымский мост: оперативная информация».
Движение было приостановлено в 11 часов утра. Сейчас проезд возобновлен.
«Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено», — говорится в сообщении, опубликованном в 11:54.
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