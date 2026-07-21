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Движение по Крымскому мосту возобновилось

Движение по Крымскому мосту возобновилось после перекрытия 21 июля.

Источник: Комсомольская правда

По Крымскому мосту возобновилось движение автомобилей после временной приостановки во вторник, 21 июля, информирует канал «Крымский мост: оперативная информация».

Движение было приостановлено в 11 часов утра. Сейчас проезд возобновлен.

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено», — говорится в сообщении, опубликованном в 11:54.

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