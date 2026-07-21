Нижегородские врачи смогли сохранить колено девушке после осложнений ковида

Причиной патологии стало постковидное повреждение хряща, усугубленное легкой травмой, полученной в горах. Специалисты из других клиник предлагали пациентке лечение за рубежом или полную замену сустава на искусственный, однако нижегородские хирурги решили бороться за родной орган.