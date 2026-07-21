Нижегородские врачи смогли сохранить колено девушке после осложнений ковида

В Нижнем Новгороде врачи спасли коленный сустав 28-летней девушке, столкнувшейся с тяжелыми осложнениями после перенесенного коронавируса. Об этом сообщил Макс-канал «Бокал Прессека».
Причиной патологии стало постковидное повреждение хряща, усугубленное легкой травмой, полученной в горах. Специалисты из других клиник предлагали пациентке лечение за рубежом или полную замену сустава на искусственный, однако нижегородские хирурги решили бороться за родной орган.
В ходе вмешательства травматологи обнаружили редкую аномалию: состояние тканей оказалось лучше, чем показывали снимки МРТ. Как отметил травматолог Алексей Крупко, это позволило отказаться от сложной пересадки кости и применить щадящую точечную методику. Сейчас девушка восстанавливается, медики дают оптимистичные прогнозы.
Ранее сообщалось, что 29 нижегородцев полностью вылечились от гепатита С с начала 2026 года.