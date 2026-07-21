Руководство нижегородской станции аэрации оспаривает обвинения Росприроднадзора

Руководство нижегородской станции аэрации (НСА) не согласно с результатами проверки регионального управления Росприроднадзора, заявили в АО «ОКО» 21 июля. Накануне ведомство опубликовало информацию о результатах проверки на НСА. Сообщалось, что несколько ранее выявленных на объекте нарушений так и не было устранено, а выбросы сероводорода и вовсе превышают допустимые показатели более чем в 9 раз. Также Росприроднадзор обвинил компанию в хранении мусора на необорудованных площадках.
В АО «ОКО» утверждают, что пять ранее обнаруженных нарушений уже устранили. Еще по четырем ведутся разбирательства в суде: предприятию доначислили плату за негативное воздействие на окружающую среду в прошлом году.
«Ранее по аналогичным вопросам с 2017—2023 годы судебные инстанции вставали на сторону предприятия, признавая самостоятельный зачет платы за НВОС правомерным», — уточняет руководство станции аэрации.
Речь идет о 13 млн рублей, которые были затрачены на природоохранные мероприятия, включенные в программу повышения экологической эффективности объекта.
«Относительно превышения нормативов допустимых сбросов сточных вод НСА в Волгу. На период реконструкции станции, АО “ОКО” в рамках получения комплексного экологического разрешения (КЭР) согласовало с Росприроднадзором временно-разрешенные сбросы по 7 технологическим показателям», — говорится в сообщении.
Представители станции аэрации добавили, что по семи показателям превышений выявлено не было. Также они обратили внимание на положительную динамику по очистке стоков.
«Очистные сооружения не являются “загрязнителями” Волги, они, напротив, снижают негативное воздействие сточных вод, которые поступают от абонентов и промышленных предприятий города. Сейчас федеральное законодательство в большинстве случае применяет к сточной воде более жесткие требования, чем к питьевой воде», — добавили в АО «ОКО».
Накопления отходов руководители НСА объяснили масштабной реконструкцией станции, а размещение биологических илов на иловых картах — частью технологического процесса очистки сточных вод: иловые карты предназначены для обезвоживания осадка, а не для размещения отходов. После высушивания осадок размещается на собственном полигоне предприятия.