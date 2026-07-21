Руководство нижегородской станции аэрации оспаривает обвинения Росприроднадзора

Руководство нижегородской станции аэрации (НСА) не согласно с результатами проверки регионального управления Росприроднадзора, заявили в АО «ОКО» 21 июля. Накануне ведомство опубликовало информацию о результатах проверки на НСА. Сообщалось, что несколько ранее выявленных на объекте нарушений так и не было устранено, а выбросы сероводорода и вовсе превышают допустимые показатели более чем в 9 раз. Также Росприроднадзор обвинил компанию в хранении мусора на необорудованных площадках.