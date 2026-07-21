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В Приангарье пройдет этап трансконтинентальной автомобильной экспедиции

Участники оценят качество дорог и связи на всем маршруте.

Этап международной трансконтинентальной автомобильной экспедиции будет проходить с 8 по 13 августа в Иркутской области по национальному проекту «Туризм и гостеприимство». Об этом сообщили в региональном агентстве по туризму.

Экспедиция направлена на оценку потенциала въездного автотуризма и проверку прикладных компонентов туристической инфраструктуры. Участники протестируют новые платежные решения, оценят качество мобильной и спутниковой связи на всем маршруте, а также проверят уровень готовности дорожной инфраструктуры. Маршрут экспедиции проходит по территории России и других стран: Турции, Грузии, Армении, Монголии, Китая, Лаоса, Таиланда и Малайзии.

Иркутская область включена в маршрут как один из ключевых регионов. Там запланирован наиболее продолжительный период пребывания среди всех субъектов страны — 4 дня и 5 ночей. Там гости будут останавливаться в Тулуне и Иркутске, а также на острове Ольхон.

Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.