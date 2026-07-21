В ЕГРН внесли самое жизнерадостное название на карте Красноярского края

В июне текущего года в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) внесли сведения о 56 населенных пунктах в 10 муниципальных округах Красноярского края. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Росреестра. Список был дополнен информацией о различных населенных пунктах, среди которых встречаются весьма колоритные и красноречивые топонимы: «Тайна» вместе с «Ганиной гарью», «Мокруша» и «Сухое озеро», а также «Бедоба», «Кумыри», «Беляки». Отдельного упоминания заслуживает, вероятно, самое оптимистичное наименование на географической карте Красноярского края — деревня «Шуточкино». По состоянию на начало июля 2026 года в ходе реализации федерального проекта «Национальная система пространственных данных» удалось зафиксировать в Едином государственном реестре недвижимости координаты границ 1 014 населенных пунктов из общего числа в 1 714, что эквивалентно доле в 59,1%. Мы последовательно формируем полный и достоверный реестр границ: от отдельных земельных участков до муниципальных образований. Четкие границы исключают земельные споры, упрощают градостроительное планирование и делают оборот недвижимости прозрачнее, — подчеркнула руководитель управления Росреестра по Красноярскому краю Татьяна Голдобина.