Южный федеральный округ: гостеприимный край между морем и степью

Адыгейская солонее обычной соли на 11−14%, содержит витамины групп B, C, E и микроэлементы. Ее рецептура вдохновлена местными субэтносами, что отражается в названиях ее видов: «Абадзехская» с кориандром и чабером, «Бжедугская» с луком и красным перцем или «Уляпская» с майораном — всего существует пять видов на любой вкус. Местные повара используют ее вместо обычной соли почти во всех блюдах. Натрите мясо для шашлыка, добавьте в суп или посыпьте вареное яйцо — аромат кавказского предгорья раскроется мгновенно. Этот продукт не раз покорял международные выставки: «Продэкспо», «ГЕММЫ», берлинской GREEN WEEK. Если захватили с собой баночку из поездки — каждый прием пищи будет напоминать о ярких красках и гостеприимстве Адыгеи.



Майкопский лимонад — вкус детства для нескольких поколений