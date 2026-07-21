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Супруги оставили у церкви в Минске 60 000 рублей, но это было не пожертвование

Супруги из Гродно за одну поездку оставили в Минске у церкви 60 тысяч рублей.

Источник: Комсомольская правда

В Минске супруги из Гродно потеряли 60 тысяч белорусских рублей. Подробности рассказали в ГУВД Мингорисполкома.

История началась со звонка в мессенджере 48-летней гродненке. Женщине позвонили будто бы из сортировочного центра «Белпочты», сообщив о заказном письме из налоговой. Белоруска должна была продиктовать код из SMS, что она и сделала. После этого ей уже перезвонил мнимый оператор центра кибербезопасности заявивший, что от ее имени за границу перевели 10 тысяч рублей, и посоветовал следовать инструкциям якобы юриста Нацбанка.

В этот момент уже подключилась еще одна мошенница, потребовавшая, чтобы женщина подписала заявление о неразглашении информации. После этого уже по видео ей перезвонил лжеправоохранитель, который напугал обыском и конфискацией сбережений. Но и предложил, чтобы этого не случилось, задекларировать деньги и передать их на «экспертизу».

Примечательно, что муж гродненки, которому она все рассказала, тоже поверил в эту историю. Вместе они собрали все семейные сбережения — 60 тысяч рублей в эквиваленте и отвезли деньги в Минск, где передали курьеру рядом с одной из церквей.

Обман раскрылся только, когда супруги рассказали о произошедшем своей дочке.

Милиция установила, что курьером был житель соседнего государства. Мужчина вывез деньги и передал их посреднику.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы рассказывали, что в Минске воры ограбили дом у водоема, но допустили ошибку.

Еще СК рассказал, что произошло после проверки поста в Threads* о теле студента возле вуза.

И мы писали, что белорусский адвокат сказала, могут ли лишить премии из-за больничного.