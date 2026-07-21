Супруги оставили у церкви в Минске 60 000 рублей, но это было не пожертвование

В Минске супруги из Гродно потеряли 60 тысяч белорусских рублей. Подробности рассказали в ГУВД Мингорисполкома.
История началась со звонка в мессенджере 48-летней гродненке. Женщине позвонили будто бы из сортировочного центра «Белпочты», сообщив о заказном письме из налоговой. Белоруска должна была продиктовать код из SMS, что она и сделала. После этого ей уже перезвонил мнимый оператор центра кибербезопасности заявивший, что от ее имени за границу перевели 10 тысяч рублей, и посоветовал следовать инструкциям якобы юриста Нацбанка.
В этот момент уже подключилась еще одна мошенница, потребовавшая, чтобы женщина подписала заявление о неразглашении информации. После этого уже по видео ей перезвонил лжеправоохранитель, который напугал обыском и конфискацией сбережений. Но и предложил, чтобы этого не случилось, задекларировать деньги и передать их на «экспертизу».
Примечательно, что муж гродненки, которому она все рассказала, тоже поверил в эту историю. Вместе они собрали все семейные сбережения — 60 тысяч рублей в эквиваленте и отвезли деньги в Минск, где передали курьеру рядом с одной из церквей.
Обман раскрылся только, когда супруги рассказали о произошедшем своей дочке.
Милиция установила, что курьером был житель соседнего государства. Мужчина вывез деньги и передал их посреднику.
Возбуждено уголовное дело.
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