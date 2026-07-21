Супруги оставили у церкви в Минске 60 000 рублей, но это было не пожертвование

История началась со звонка в мессенджере 48-летней гродненке. Женщине позвонили будто бы из сортировочного центра «Белпочты», сообщив о заказном письме из налоговой. Белоруска должна была продиктовать код из SMS, что она и сделала. После этого ей уже перезвонил мнимый оператор центра кибербезопасности заявивший, что от ее имени за границу перевели 10 тысяч рублей, и посоветовал следовать инструкциям якобы юриста Нацбанка.