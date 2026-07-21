Блогер из Японии Хидэ Масуи-сан посетил Красноярск и оценил местную природу (видео)

Популярный блогер из Японии и преподаватель английского языка Хидэ Масуи-сан посетил Красноярск.
За четыре дня он успел прокатиться на родельбане в фанпарке «Бобровый лог» и подняться на «Красноярские Столбы», поделившись впечатлениями с подписчиками.
«Я уже сегодня иду 4 часа. Надо вам показать красивый вид. Смотрите, отсюда все видно», — прокомментировал блогер на видео.
Хидэ Масуи-сан живет в России с 2014 года. Язык он учил еще в Японии, а затем попал на стажировку на филологическом факультете МГУ. Известность блогеру принесли ролики для онлайн-школы английского языка Skyeng, где он играет роль наивного иностранца, который комментирует русские реалии.
После Красноярска блогер отправится в Новосибирск, Барнаул и на Алтай. В будущем он хочет проехаться по Золотому кольцу России.
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