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Блогер из Японии Хидэ Масуи-сан посетил Красноярск и оценил местную природу (видео)

Популярный блогер из Японии и преподаватель английского языка Хидэ Масуи-сан посетил Красноярск.

Популярный блогер из Японии и преподаватель английского языка Хидэ Масуи-сан посетил Красноярск.

За четыре дня он успел прокатиться на родельбане в фанпарке «Бобровый лог» и подняться на «Красноярские Столбы», поделившись впечатлениями с подписчиками.

«Я уже сегодня иду 4 часа. Надо вам показать красивый вид. Смотрите, отсюда все видно», — прокомментировал блогер на видео.

Хидэ Масуи-сан живет в России с 2014 года. Язык он учил еще в Японии, а затем попал на стажировку на филологическом факультете МГУ. Известность блогеру принесли ролики для онлайн-школы английского языка Skyeng, где он играет роль наивного иностранца, который комментирует русские реалии.

После Красноярска блогер отправится в Новосибирск, Барнаул и на Алтай. В будущем он хочет проехаться по Золотому кольцу России.

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