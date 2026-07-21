Блогер из Японии Хидэ Масуи-сан посетил Красноярск и оценил местную природу (видео)

Хидэ Масуи-сан живет в России с 2014 года. Язык он учил еще в Японии, а затем попал на стажировку на филологическом факультете МГУ. Известность блогеру принесли ролики для онлайн-школы английского языка Skyeng, где он играет роль наивного иностранца, который комментирует русские реалии.