В Абдулине Оренбургской области состоялся праздник народной культуры

Праздник народной культуры «Многоголосье родной земли» прошел 17 июля в городе Абдулино Оренбургской области в соответствии с целями национального проекта «Молодёжь и дети». Об этом сообщили в администрации Абдулинского муниципального округа.
Открытие началось с символического «Хоровода дружбы» и продолжилось торжественным поднятием флага Сабантуя. Также провели старинный обычай: по традиции по дворам и улицам пронесли высокий шест, к которому были привязаны полотенца, платки и другие «дары». Кроме того, состоялись соревнования по национальной борьбе «куреш».
На протяжении всего вечера работали интерактивные площадки. Посетители изучали выставки национальных костюмов и народных музыкальных инструментов, на мастер-классах все желающие пробовали свои силы в росписи матрешки и рисовании традиционных национальных орнаментов. Кроме того, был организован познавательный час фольклора «Пословица недаром молвится», а для самых юных гостей состоялась игровая театрализованная программа «Навигатор лета».
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.