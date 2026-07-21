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Техосмотр в Беларуси теперь можно пройти ночью, но не везде

МИНСК, 21 июл — Sputnik. УП «БЕЛТЕХОСМОТР» запускает услугу «Ночной дозор» для комфортного прохождения техосмотра ночью, сообщили в организации.

Источник: Sputnik.by

Республиканское унитарное сервисное предприятие старается сделать процесс прохождения гостехосмотра максимально удобным и адаптированным под рабочий график людей.

«В связи с этим нашим предприятием реализована новая услуга — “Ночной дозор”, — говорится в сообщении.

Оказывать услугу будут во вторник и четверг с 22:00 до 01:00 следующего дня. Она доступна для всех категорий транспорта.

Также не придется стоять в очереди, так как на один временной интервал регистрируют только одну машину.

К приезду автовладельца линия и оборудование будут полностью подготовлены к работе. Стоимость «Ночного дозора» составляет 170 белорусских рублей.

Записаться на услугу нужно устно и сообщить сотруднику фамилию, имя и отчество, номер мобильного телефона и уникальные номера транзакций из системы ЕРИП.

Оплата услуги и предоплата за проведение гостехосмотра осуществляются в размере 100% через систему ЕРИП. Только после подтверждение платежей бронирование считается гарантированным.

Услуги по проведению гостехосмотра транспорта и получение разрешения на его допуск к участию в дорожном движении придется оплачивать дополнительно.

Записаться на «Ночной дозор» можно в Минске лишь на одной диагностической станции, которая находится на улице Социалистическая, 26/13.

Также подобную услугу оказывают в Бресте, Витебске, Гомеле, Гродно, Могилеве. Более подробную информацию можно узнать на официальном сайте УП «БЕЛТЕХОСМОТР».