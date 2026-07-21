Техосмотр в Беларуси теперь можно пройти ночью, но не везде

Республиканское унитарное сервисное предприятие старается сделать процесс прохождения гостехосмотра максимально удобным и адаптированным под рабочий график людей.
«В связи с этим нашим предприятием реализована новая услуга — “Ночной дозор”, — говорится в сообщении.
Оказывать услугу будут во вторник и четверг с 22:00 до 01:00 следующего дня. Она доступна для всех категорий транспорта.
Также не придется стоять в очереди, так как на один временной интервал регистрируют только одну машину.
К приезду автовладельца линия и оборудование будут полностью подготовлены к работе. Стоимость «Ночного дозора» составляет 170 белорусских рублей.
Записаться на услугу нужно устно и сообщить сотруднику фамилию, имя и отчество, номер мобильного телефона и уникальные номера транзакций из системы ЕРИП.
Оплата услуги и предоплата за проведение гостехосмотра осуществляются в размере 100% через систему ЕРИП. Только после подтверждение платежей бронирование считается гарантированным.
Услуги по проведению гостехосмотра транспорта и получение разрешения на его допуск к участию в дорожном движении придется оплачивать дополнительно.
Записаться на «Ночной дозор» можно в Минске лишь на одной диагностической станции, которая находится на улице Социалистическая, 26/13.
Также подобную услугу оказывают в Бресте, Витебске, Гомеле, Гродно, Могилеве. Более подробную информацию можно узнать на официальном сайте УП «БЕЛТЕХОСМОТР».