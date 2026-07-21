На форум «Патриоты России» зарегистрировались более 1,7 тысячи человек

ТЮМЕНЬ, 21 июл — РИА Новости. На участие в первом форуме «Патриоты России», который пройдет в Тюмени 25 августа, зарегистрировано 1727 человек из 71 региона России и Белоруссии, сообщил полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Артем Жога.
Первый Всероссийский форум «Патриоты России» объединит авторов социальных, культурных, образовательных, информационных и волонтерских проектов со всей страны.
«Завершилась заявочная кампания первого форума “Патриоты России”… Регистрацию прошли 1727 человек из 71 региона России и Республики Беларусь. Очень рад, что в нашей стране много отзывчивых волонтеров, которые делают все возможное для бойцов на передовой», — прокомментировал итоги заявочной кампании Жога в своем канале на платформе «Макс».
Также поступила 251 заявка на всероссийскую премию за лучшие проекты по сохранению исторической памяти о событиях в Донбассе и поддержке участников спецоперации. Сейчас эксперты приступят к обработке заявок на форум и премию, добавил Жога.
Форум «Патриоты России» стал продолжением форума «Патриоты Урала» благодаря поддержке президента Владимира Путина, инициатором уральского проекта является Жога.