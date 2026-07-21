На форум «Патриоты России» зарегистрировались более 1,7 тысячи человек

«Завершилась заявочная кампания первого форума “Патриоты России”… Регистрацию прошли 1727 человек из 71 региона России и Республики Беларусь. Очень рад, что в нашей стране много отзывчивых волонтеров, которые делают все возможное для бойцов на передовой», — прокомментировал итоги заявочной кампании Жога в своем канале на платформе «Макс».