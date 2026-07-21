В Красноярском крае стартовала акция «Помоги пойти учиться»

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Ежегодная благотворительная акция «Помоги пойти учиться» помогает семьям подготовить детей к новому учебному году.
В акции участвуют социальные службы, педагоги и сотрудники полиции. Специалисты посещают семьи, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, чтобы оценить, какая помощь необходима детям перед 1 сентября. Речь идет не только о проверке готовности к школе, но и об обеспечении школьников одеждой, обувью и канцелярскими принадлежностями.
Присоединиться могут все неравнодушные жители. Пункты сбора новых школьных товаров открыты во всех комплексных центрах социального обслуживания населения, центрах помощи семье и детям, а также в здании министерства социальной политики Красноярского края. Красноярцы могут передать школьные принадлежности, одежду, обувь и другие необходимые вещи.
«Наша акция — это часть большой системной работы, которая перекликается с целями нацпроекта “Семья”. Мы стремимся создать среду, где каждый ребёнок будет чувствовать поддержку, а родители не останутся один на один со своими трудностями. До начала учебного года остаются считанные недели. Для многих семей это время не только приятных хлопот, но и серьёзных расходов. Чтобы каждый школьник встретил 1 сентября с радостью и всем необходимым, в крае вновь проходит акция “Помоги пойти учиться”. В прошлом году общими усилиями мы поддержали более 27 тысяч ребят», — отметила министр социальной политики Красноярского края Ирина Пастухова.
Отметим, благотворительная акция продлится до 1 октября. Все собранные вещи передадут нуждающимся семьям и в социальные учреждения региона.