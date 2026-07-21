В Красноярском крае стартовала акция «Помоги пойти учиться»

«Наша акция — это часть большой системной работы, которая перекликается с целями нацпроекта “Семья”. Мы стремимся создать среду, где каждый ребёнок будет чувствовать поддержку, а родители не останутся один на один со своими трудностями. До начала учебного года остаются считанные недели. Для многих семей это время не только приятных хлопот, но и серьёзных расходов. Чтобы каждый школьник встретил 1 сентября с радостью и всем необходимым, в крае вновь проходит акция “Помоги пойти учиться”. В прошлом году общими усилиями мы поддержали более 27 тысяч ребят», — отметила министр социальной политики Красноярского края Ирина Пастухова.