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Студенты ННГУ познакомили нижегородцев с современными цифровыми сервисами

Сотрудничество энергокомпании с вузами даёт студентам шанс сформировать солидное портфолио на базе реальных проектов и научиться применять теоретические знания в профессиональной среде.

«ТНС энерго НН» развивает стратегическое взаимодействие с ключевыми вузами Нижегородской области. В рамках партнёрства студенты ННГУ им. Н. И. Лобачевского, осваивающие специальности в сфере медиа, журналистики и коммуникаций, прошли в компании производственную практику, сообщили в пресс-лужбе организации.

В период стажировки учащиеся приняли участие в проведении серии выездных мероприятий — «Дней клиента». Они охватывали как Нижний Новгород, так и отдалённые районы региона.

Практиканты активно содействовали жителям в освоении цифровых сервисов компании: помогали создавать учётные записи в личном кабинете, переходить на электронные квитанции и передавать показания счётчиков через онлайн‑платформы — сайт и мобильное приложение. Кроме того, студенты участвовали в рабочих процессах пресс‑службы.

По словам начальника отдела по работе с общественностью «ТНС энерго НН» Дмитрия Яковлева, практиканты успешно справились с поставленными задачами. Они стали связующим звеном между компанией и жителями области, особенно эффективно выстраивая коммуникацию с представителями старшего поколения, которые нередко настороженно воспринимают цифровые изменения. Студенты доступно объясняли сложные моменты и подготовили ряд материалов — от публикаций для соцсетей до официальных пресс‑релизов.

Сотрудничество энергокомпании с вузами даёт студентам шанс сформировать солидное портфолио на базе реальных проектов и научиться применять теоретические знания в профессиональной среде. При этом наиболее перспективные практиканты могут рассчитывать на предложение о работе — так компания пополняет штат специалистами, чьи навыки уже проверены на практике.