Студенты ННГУ познакомили нижегородцев с современными цифровыми сервисами

По словам начальника отдела по работе с общественностью «ТНС энерго НН» Дмитрия Яковлева, практиканты успешно справились с поставленными задачами. Они стали связующим звеном между компанией и жителями области, особенно эффективно выстраивая коммуникацию с представителями старшего поколения, которые нередко настороженно воспринимают цифровые изменения. Студенты доступно объясняли сложные моменты и подготовили ряд материалов — от публикаций для соцсетей до официальных пресс‑релизов.