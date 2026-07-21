Более 54 млн рублей похитили мошенники у нижегородцев за неделю

За семь дней злоумышленники выманили у жителей Нижегородской области свыше 54 миллионов рублей. Такие данные обнародовала пресс‑служба регионального ГУ МВД России.
Среди наиболее распространённых преступных схем лидирует легенда о звонке от «службы безопасности банка»: зафиксировано 17 подобных эпизодов. На втором месте — аферы с персональными данными (13 случаев), на третьем — обман в ходе онлайн‑покупок (11 эпизодов). В общей сложности за неделю в области зарегистрировали 59 мошеннических преступлений.
В Арзамасе жертвой аферистов стала 70‑летняя женщина. Злоумышленник, выдав себя за сотрудника федерального казначейства, внушил пенсионерке, что её накопления под угрозой. Чтобы «обезопасить» средства, она перевела 1 757 000 рублей на указанный «безопасный счёт», после чего собеседник исчез.
Ещё один инцидент случился в Нижнем Новгороде: 25‑летняя девушка лишилась почти 7 000 рублей, пытаясь купить платье на онлайн‑площадке. Продавец прислал ссылку якобы для подтверждения доставки и убедил покупательницу ввести реквизиты карты — в результате деньги были списаны.
Другая жительница областного центра попалась на уловку в социальной сети. Ей пришло сообщение от имени подруги с просьбой одолжить 27 000 рублей. Женщина не усомнилась в подлинности просьбы и отправила перевод, а позже выяснила, что аккаунт знакомой был взломан.
По каждому из описанных фактов правоохранители проводят проверочные мероприятия. В ряде случаев уже возбуждены уголовные дела.
Ранее мошенники начали выманивать у нижегородцев деньги от лица Михаила Пучкова.