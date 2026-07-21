Более 54 млн рублей похитили мошенники у нижегородцев за неделю

Другая жительница областного центра попалась на уловку в социальной сети. Ей пришло сообщение от имени подруги с просьбой одолжить 27 000 рублей. Женщина не усомнилась в подлинности просьбы и отправила перевод, а позже выяснила, что аккаунт знакомой был взломан.