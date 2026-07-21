Скандал поднялся в интернете из-за разбитой лесной дороги под Минском

В соцсети Threads* фото с разбитой лесной дорогой собрало более 70 000 просмотров. Одни из пользователей возмущались, а другие предполагали, что это не дорога, а минерализованные полосы — специальные рвы, не позволяющие перекинуться на соседние участки во время лесных пожаров.