Скандал поднялся в интернете из-за разбитой лесной дороги под Минском. Подробности сообщает pristalica.by.
Речь идет про республиканский ландшафтный заказник «Прилепский», расположенный в Боровлянском сельсовете рядом с деревней Узборье и поселком Лесной. Сюда любят приезжать как местные жители, так и минчане. Но недавно белорусы заметили, что по лесу проехала тяжелая техника и оставила глубокие следы.
В соцсети Threads* фото с разбитой лесной дорогой собрало более 70 000 просмотров. Одни из пользователей возмущались, а другие предполагали, что это не дорога, а минерализованные полосы — специальные рвы, не позволяющие перекинуться на соседние участки во время лесных пожаров.
— Это была не дорога, а лесная технологическая сеть. По ней перемещалась наша техника, которая вывозила древесину, — прокомментировал директор Боровлянского спецлесхоза Александр Миронович.
Он уточнил: деревья в заказнике вырубаются по причине массового усыхания елей. Указанные работы ведутся строго по нормам. После их окончания лес будет восстановлен. Технологическую сеть спецлесхоз приведет в порядок после завершения всех работ.
Ранее Минлесхоз сказал, что ельники усыхают в Беларуси не только из-за засух.
Тем временем МВД предупредило белорусов, которые пишут гадости в комментариях соцсетей.
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