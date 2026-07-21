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Скандал поднялся в интернете из-за разбитой лесной дороги под Минском

В интернете поднялся скандал из-за разбитой лесной дороги в Минском районе.

Источник: Комсомольская правда

Скандал поднялся в интернете из-за разбитой лесной дороги под Минском. Подробности сообщает pristalica.by.

Речь идет про республиканский ландшафтный заказник «Прилепский», расположенный в Боровлянском сельсовете рядом с деревней Узборье и поселком Лесной. Сюда любят приезжать как местные жители, так и минчане. Но недавно белорусы заметили, что по лесу проехала тяжелая техника и оставила глубокие следы.

В соцсети Threads* фото с разбитой лесной дорогой собрало более 70 000 просмотров. Одни из пользователей возмущались, а другие предполагали, что это не дорога, а минерализованные полосы — специальные рвы, не позволяющие перекинуться на соседние участки во время лесных пожаров.

— Это была не дорога, а лесная технологическая сеть. По ней перемещалась наша техника, которая вывозила древесину, — прокомментировал директор Боровлянского спецлесхоза Александр Миронович.

Он уточнил: деревья в заказнике вырубаются по причине массового усыхания елей. Указанные работы ведутся строго по нормам. После их окончания лес будет восстановлен. Технологическую сеть спецлесхоз приведет в порядок после завершения всех работ.

Ранее Минлесхоз сказал, что ельники усыхают в Беларуси не только из-за засух.

Тем временем МВД предупредило белорусов, которые пишут гадости в комментариях соцсетей.

Также мы собрали график отключения горячей воды в Минске в июле 2026: список адресов, даты отключения. Также появился график отключений на август.

* Деятельность Meta, к которой относится соцсеть Threads*, признана экстремистской и запрещена в России.