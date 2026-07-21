«Застрял в лифте в аномальную жару»: алматинцы вновь пожаловались на перебои с электричеством

«В Алматы аномальная жара. Тем временем 20 июля отключают электричество. Отключают воду (и горячую, и холодную). В нашем ЖК на Аль-Фараби — Маркова (в лифте — прим.ред.) застрял человек. И хоть бы что. По телефонам, указанным в лифте, только орущие женщины: что, мол, звоните, не мой участок. В лифте вентиляция не работает. Представляете себя запертым в лифте в аномальной жаре?» — написала пользовательница.