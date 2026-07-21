«Застрял в лифте в аномальную жару»: алматинцы вновь пожаловались на перебои с электричеством

Пользовательница Threads под ником nina_aus опубликовала пост, в котором пожаловалась на перебои с электричеством, которые наблюдаются в Алматы на фоне сильной жары.
«В Алматы аномальная жара. Тем временем 20 июля отключают электричество. Отключают воду (и горячую, и холодную). В нашем ЖК на Аль-Фараби — Маркова (в лифте — прим.ред.) застрял человек. И хоть бы что. По телефонам, указанным в лифте, только орущие женщины: что, мол, звоните, не мой участок. В лифте вентиляция не работает. Представляете себя запертым в лифте в аномальной жаре?» — написала пользовательница.
На публикацию отреагировали в управлении энергетики и водоснабжения акимата Алматы.
«20 июля 2026 года в 15:55 в Бостандыкском районе Алматы произошло технологическое нарушение в электрических сетях АО “АЖК”, в результате которого было временно ограничено электроснабжение части потребителей. Под отключение попала территория в квадрате улиц: проспект Аль-Фараби, улицы Сатпаева, Сейфуллина и Попова. Причиной отключения стало повреждение кабельной линии 10 кВ. Для устранения технологического нарушения были оперативно направлены две оперативно-выездные бригады», — говорится в ответе.