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Идущий через Черноземье «крымский» поезд станет ежедневным и лишится плацкарта

Поезд № 17/18 сообщением Москва — Керчь, проходящий через Воронежскую и Тамбовскую области, меняет периодичность курсирования. С 22 июля из Москвы и с 24 июля из Крыма он будет отправляться ежедневно. При этом из состава выводятся плацкартные вагоны. Пассажиров, купивших на них билеты, разместят в купе без доплаты. Об этом сообщил перевозчик «Гранд сервис экспресс».

Источник: Коммерсантъ

Поезд № 17/18 сообщением Москва — Керчь, проходящий через Воронежскую и Тамбовскую области, меняет периодичность курсирования. С 22 июля из Москвы и с 24 июля из Крыма он будет отправляться ежедневно. При этом из состава выводятся плацкартные вагоны. Пассажиров, купивших на них билеты, разместят в купе без доплаты. Об этом сообщил перевозчик «Гранд сервис экспресс».

Изменения затронули и другие поезда, проходящие через Черноземье. Вместо двухэтажного состава № 167/168 «Таврия» (Москва — Симферополь) с 22 июля (из столицы) и 24 июля (из Крыма) на постоянной основе вводится одноэтажный поезд № 17/18, на который пересадят пассажиров, ранее оформивших билеты на «Таврию».

Также при возобновлении движения в глубь полуострова поезда №⅞, № 17/18, № 453/454 и № 473/474 будут курсировать до Керчи и обратно. Талоны на автобусную доставку продолжат оформляться по действующим правилам.

В конце июня «Гранд сервис экспресс» объявил о введении дополнительного состава № 197 по маршруту Керчь — Москва с остановками в Воронежской и Липецкой областях. Поезд выполнил четыре рейса из Крыма; последний прибыл в столицу 9 июля.

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