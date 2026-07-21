Онищенко назвал болезни, которые «молодеют»

«Диабет второго типа раньше часто ассоциировался с людьми старше 40 лет, сейчас этот возраст снижается. За 30 лет заболеваемость раком молодых людей до 50 лет выросла на 24%. Тут играет роль ранняя диагностика: чем раньше выявляют, тем больше шансов излечить. Нейродегенеративные заболевания тоже молодеют — это болезнь Альцгеймера, деменция, они раньше были у очень пожилых людей. Сегодня деменция диагностируется пациентам моложе 50 лет», — сказал Онищенко на пресс-конференции в Москве.