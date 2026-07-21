В Перми продают производственную базу с асфальтобетонным заводом

Подчеркивается, что территория газифицирована, на ней имеется электроснабжение от подстанции в 600 кBт (также на базу заходит газ высокого давления и электричество по счетчику до 1,2 МВт). По соседству с АБЗ расположены здания административно-бытового комплекса и технические помещения. Кроме того, сообщается о наличии экологических документов.