Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Фонтаны в Севастополе отключили для экономии электроэнергии

В это время проводят профилактические работы.

Источник: Комсомольская правда

Для экономии электроэнергии в Севастополе временно выключили городские фонтаны. Об этом проинформировала пресс-служба правительства города.

Этот период используют для проведения уборки и профилактических работ. В парке Победы уже очищают фонтан «Орден Победы». Рабочие убирают налет, проверяют конструкции и заменят элементы из нержавеющей стали. Далее приведут в порядок чашу фонтана в парке имени Марии Байды.

Также 21 июля с 10:00 из-за ограничений подачи электроэнергии было остановлено движение троллейбусов.

Узнать больше по теме
Севастополь: один из самых известных городов Черноморского региона
Севастополь расположен на юго-западном побережье Крымского полуострова. Известен как крупный морской порт, база Черноморского флота и город с богатой военной историей, сыгравший важную роль в событиях Крымской, Великой Отечественной войн и современной истории. В материале — главное об этом городе федерального значения.
Читать дальше