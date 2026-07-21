Фонтаны в Севастополе отключили для экономии электроэнергии

Этот период используют для проведения уборки и профилактических работ. В парке Победы уже очищают фонтан «Орден Победы». Рабочие убирают налет, проверяют конструкции и заменят элементы из нержавеющей стали. Далее приведут в порядок чашу фонтана в парке имени Марии Байды.