Фонтаны в Севастополе отключили для экономии электроэнергии

Для экономии электроэнергии в Севастополе временно выключили городские фонтаны. Об этом проинформировала пресс-служба правительства города.
Этот период используют для проведения уборки и профилактических работ. В парке Победы уже очищают фонтан «Орден Победы». Рабочие убирают налет, проверяют конструкции и заменят элементы из нержавеющей стали. Далее приведут в порядок чашу фонтана в парке имени Марии Байды.
Также 21 июля с 10:00 из-за ограничений подачи электроэнергии было остановлено движение троллейбусов.
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