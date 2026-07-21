Выпуск военного учебного центра ЮУрГУ стал рекордным за 80 лет

«Теперь у вас в руках не только гражданская профессия, но и военная специальность — а это дополнительные компетенции, дисциплина, умение действовать в сложных ситуациях. Полученное звание — это знак доверия и ответственности. Каждый из вас остается готовым в любой момент встать на защиту Родины — в этом и есть суть настоящего патриотизма», — отметил глава региона.