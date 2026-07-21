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Выпуск военного учебного центра ЮУрГУ стал рекордным за 80 лет

654 студента получили дипломы.

Источник: пресс-служба правительства Челябинской области

В Челябинске прошла торжественная церемония выпуска военного учебного центра при Южно-Уральском государственном университете. Юбилейный, 80‑й по счету выпуск стал самым массовым за всю историю центра — обучение завершили 654 человека, сообщает пресс-служба правительства региона.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил выпускников с завершением важного этапа жизни и вручил дипломы с отличием студентам ЮУрГУ и ЧелГУ. В церемонии также участвовали ректор ЮУрГУ Александр Вагнер и ректор ЧелГУ Сергей Таскаев.

«Теперь у вас в руках не только гражданская профессия, но и военная специальность — а это дополнительные компетенции, дисциплина, умение действовать в сложных ситуациях. Полученное звание — это знак доверия и ответственности. Каждый из вас остается готовым в любой момент встать на защиту Родины — в этом и есть суть настоящего патриотизма», — отметил глава региона.

Алексей Текслер также поблагодарил преподавателей и наставников центра, среди которых есть участники специальной военной операции, чей опыт помог выпускникам достичь высоких результатов. В рамках мероприятия губернатор вручил медаль Жукова начальнику учебной части — заместителю начальника военного учебного центра полковнику Сергею Лисенко.

Военный учебный центр ЮУрГУ входит в число лучших в России. Он ведет подготовку офицеров, сержантов и солдат запаса по 19 военно-учетным специальностям на базе четырех кафедр: общевоенной подготовки, танковых войск, связи и воздушно-космических сил. С 2024 года центр начал обучение студентов ЧелГУ по программам подготовки солдат и сержантов запаса.

В центре создан полигон для практической подготовки операторов БПЛА, налажено сотрудничество с ведущими военными учебными центрами страны — МГТУ им. Баумана, МИРЭА, Московским авиационным институтом и другими. Также центр ведет воспитательную работу совместно с ветеранскими организациями, фондом «Защитники Отечества» и Оренбургским войсковым казачьим обществом.

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