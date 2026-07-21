В Октябрьском округе восстановили переправы через реки Алмаз и Атер после паводка

Помощь жителям, чьи дома пострадали из-за паводка, оказывают сотрудники администрации округа и социальные участковые. Все обращения рассматриваются в оперативном порядке. На сегодняшний день за поддержкой обратились 36 семей. Сейчас они временно проживают у родственников. Специалисты проводят обследование поврежденного имущества, после чего жителям будет оказана необходимая финансовая помощь.