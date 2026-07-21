Зарплаты аграриев на Дону увеличились на 53% и составили 93,4 тысячи рублей

В Ростовской области 59% вакансий открыты для соискателей без опыта, еще 37% предполагают опыт от одного года. В Краснодарском крае доля предложений без требований к опыту выше — 69%, с опытом от года — 25%. Вакансий, ориентированных на пенсионеров, в регионе насчитывается 10%, в Краснодарском крае — 16%.