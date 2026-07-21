Для школьников чеченского города Курчалоя провели «Экстрим-фотоохоту»

Ребята разделились на четыре команды и должны были за 60 минут выполнить 20 разных заданий в школьном дворе и прилегающем парке. Например, они искали и фотографировали объекты из природы, входящие в чек-лист: зеленое насекомое, цветок с пятью лепестками, необычной формы лист, коряга, напоминающая животное, или камень с трещинами. Также дети делали селфи вверх ногами и фотографировали предметы или места, расположенные выше них. Третий этап включал в себя съемки, изображающие действия и необычные объекты: тени или буквы из природных материалов.