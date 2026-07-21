Для школьников чеченского города Курчалоя провели «Экстрим-фотоохоту»

Мероприятие «Экстрим-фотоохота», направленное на развитие креативных и наблюдательных навыков у детей, состоялось в школе № 4 в городе Курчалое Чеченской Республики по национальному проекту «Молодёжь и дети». Об этом сообщили в администрации Курчалоевского муниципального района.
Ребята разделились на четыре команды и должны были за 60 минут выполнить 20 разных заданий в школьном дворе и прилегающем парке. Например, они искали и фотографировали объекты из природы, входящие в чек-лист: зеленое насекомое, цветок с пятью лепестками, необычной формы лист, коряга, напоминающая животное, или камень с трещинами. Также дети делали селфи вверх ногами и фотографировали предметы или места, расположенные выше них. Третий этап включал в себя съемки, изображающие действия и необычные объекты: тени или буквы из природных материалов.
В завершение мероприятия жюри определило победителей в номинации «Самая смешная поза», «Лучшая находка», «Самая неожиданная идея» и «Красота природы». Всего было сделано более 200 фотографий, из которых была организована выставка «В объективе — лето». Такой формат позволил каждому участнику проявить индивидуальность, раскрыть свои художественные и технические способности, а также повысить уровень эстетической культуры.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.