В Петербурге запустили первый литературный водный маршрут

«Литературные туры по воде — новый жанр. Раньше таких не было: ни при СССР, ни позже. Особенно ценно, что инициаторами таких проектов становятся сами учреждения культуры. Это позволяет сделать их уникальные коллекции доступными гораздо большему числу гостей и горожан. Интерес к нашему городу растет ежегодно. В 2025 году Петербург принял 12,4 миллиона туристов, более половины из которых приехали семьями ради знакомства с нашей историей и культурой», — подчеркнул председатель комитета по развитию туризма Санкт‑Петербурга Евгений Панкевич.