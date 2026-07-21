В Петербурге запустили первый литературный водный маршрут

Первый литературный водный маршрут «По волнам пушкинского Петербурга» появился в Северной столице в соответствии с целями национального проекта «Туризм и гостеприимство». Об этом сообщили в городском комитете по развитию туризма.
Судоходная компания «Астра Марин» выделила для экскурсий два теплохода — «Талисман» и «Пальмира». Маршрут экскурсии начинается на Фонтанке — символической артерии города, которая в пушкинскую эпоху охватывала дугой центральные районы. С борта теплохода гости увидят знаковые места, связанные с биографией Пушкина: от усадьбы Гавриила Державина до тихих кварталов Коломны, где служили отец и дядя поэта. В центре повествования не просто исторические факты, а истории рождения гениальных текстов и переплетение человеческих судеб.
«Литературные туры по воде — новый жанр. Раньше таких не было: ни при СССР, ни позже. Особенно ценно, что инициаторами таких проектов становятся сами учреждения культуры. Это позволяет сделать их уникальные коллекции доступными гораздо большему числу гостей и горожан. Интерес к нашему городу растет ежегодно. В 2025 году Петербург принял 12,4 миллиона туристов, более половины из которых приехали семьями ради знакомства с нашей историей и культурой», — подчеркнул председатель комитета по развитию туризма Санкт‑Петербурга Евгений Панкевич.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.