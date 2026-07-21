Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Учителям в Волгоградской области назначат новые льготы

О них сообщили в региональном парламенте.

С 20 июля 2026 года в силу вступил указ президента РФ Владимира Путина о дополнительной поддержке учителей. Он закрепляет особый статус профессии и вводит новые гарантии в том числе и для педагогов Волгоградской области.

Учителям введут единое удостоверение педагога, пересмотрят требования к режиму работы и учебной нагрузке, чтобы у них оставалось больше личного времени. Начинающим специалистам в школах Волгограда и региона минимум на год закрепят опытных наставников.

Педагоги получат бесплатный доступ к государственным электронным образовательным ресурсам, а также бесплатную юридическую поддержку и защиту. Учителям со стажем от 25 лет будут присваивать звание ветерана труда и предоставлять дополнительные льготы.

Правительству поручено реализовать эти меры в течение 6 месяцев. Изменения коснутся каждого педагога Волгоградской области.

Ранее собщалось о подготовке волгоградских школ к новому учебному году.