Учителям в Волгоградской области назначат новые льготы

С 20 июля 2026 года в силу вступил указ президента РФ Владимира Путина о дополнительной поддержке учителей. Он закрепляет особый статус профессии и вводит новые гарантии в том числе и для педагогов Волгоградской области.
Учителям введут единое удостоверение педагога, пересмотрят требования к режиму работы и учебной нагрузке, чтобы у них оставалось больше личного времени. Начинающим специалистам в школах Волгограда и региона минимум на год закрепят опытных наставников.
Педагоги получат бесплатный доступ к государственным электронным образовательным ресурсам, а также бесплатную юридическую поддержку и защиту. Учителям со стажем от 25 лет будут присваивать звание ветерана труда и предоставлять дополнительные льготы.
Правительству поручено реализовать эти меры в течение 6 месяцев. Изменения коснутся каждого педагога Волгоградской области.
Ранее собщалось о подготовке волгоградских школ к новому учебному году.